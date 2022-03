Cairo: “Belotti tiene alla Nazionale, si è messo in mostra. Il rinnovo? Vediamo”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento di Andrea Belotti, ora in ritiro con gli azzurri di Mancini: “Lui ci tiene alla Nazionale, nelle ultime gare ha provato a mettersi in mostra ed è cresciuto molto. E’ focalizzato e motivato, tutti sanno quanto sia grande la posta in palio. Purtroppo non ci si può adagiare sugli allori degli Europei, servirà un paese unito che spinga l’Italia”.

Alla domanda sul rinnovo del centravanti, Cairo invece ha risposto con un semplice: “Vediamo”.

Sul momento dei granata: “Abbiamo fatto un buon campionato fino a un certo punto, poi sono emersi alcuni problemi. La sosta di gennaio ci ha imballati”.

Foto: Sito ufficiale Torino