Cairo avvisa la Juve: “Derby? Sono fiducioso, noi sesti in classifica non per caso. Ora…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di GazzettaTv in vista del derby della Mole contro la Juve: “Ora siamo in un buon momento, ora sabato abbiamo una partita molto impegnativa contro la Juve, una squadra che finora le ha vinte tutte tranne una – prosegue Cairo -. Ma sono fiducioso, a San Siro contro il Milan la squadra mi è piaciuta, ho visto un gruppo compatto. Ci dobbiamo preparare benissimo, lavorando tutta la settimana in campo e giocando poi sabato con la voglia di far vedere che siamo una squadra compatta e di qualità. Siamo sesti in classifica non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada un po’ per colpa nostra e un po’ per qualche decisione che ci ha penalizzato”.

Foto: Twitter ufficiale Torino