Cairo: “Abbiamo fatto investimenti importanti in estate, ci tenevo a dare qualcosa in più al mister”

Intercettato dai media presenti a margine dell’assemblea di Lega a Milano, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha così parlato: “Abbiamo fatto investimenti importanti in estate senza vendere nessuno, è stato un esborso significativo. Abbiamo un bilancio che chiuderà in perdita, è da un po’ di tempo che siamo in perdita ma ci tenevo a dare qualcosa in più al mister. Abbiamo fatto tante cose importanti. Ora l’importante è avere una squadra che funzioni, i calciatori stanno sentendo addosso il nuovo modulo. Se ci sono opportunità vedremo”.

Foto: Twitter Torino