Caicedo vicino al Liverpool, ma il Chelsea torna in scena: che bagarre!

Moises Caicedo, centrocampista uscita dal Brighton, al centro di una bagarre incredibile tra Chelsea e Liverpool. Il Chelsea lo aveva inseguito e quasi acciuffato dopo un lavoro di settimane e settimane. Nelle ultime ore, come raccontato, il Liverpool ha rilanciato e raggiunto l’accordo con il Brighton, quasi allo scambio dei documenti. Al punto che lo stesso Klopp ha parlato del centrocampista come un acquisto imminente dei Reds. Ma il Chelsea è tornato su Caicedo rilanciando, con la speranza di far saltare ancora il banco e puntando sul fatto che sia stato il primo club a contattarlo diversi tempo fa. Una sfida di mercato ai massimi livelli con il Chelsea in risalita quando il Liverpool sembrava al traguardo.

Foto: Twitter Brighton