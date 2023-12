Caicedo: “Tornerò il vecchio Moises. Pochettino mi ha sempre sostenuto”

Intervistato da Telemundo Deportes, Moises Caicedo analizza questo brutto momento del Chelsea, che domenica è caduto nuovamente in casa dell’Everton per 2-0. Così il mediano ecuadoregno: “Il vecchio Moises tornerà e continuerà a trionfare e a dare grandi gioie ai tifosi del Chelsea. Sono tranquillo perché sapevo che sarebbero arrivati momenti come questo, devo rimanere mentalmente forte. Pochettino mi ha sempre sostenuto”.

