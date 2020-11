Caicedo sui social: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto”

Felipe Caicedo, dopo il gol in extremis, che è valso il pareggio contro la Juve, attraverso il suo profilo twitter, ha voluto ringraziare i tifosi della Lazio che lo hanno inondato di messaggi. Questo il commento via twitter dell’attaccante biancoceleste: “Volevo ringraziare tutti i tifosi laziali. Grazie per il supporto. Forza Lazio. Daje. Amami o faccio un Caicedo”.

Per tutti vuoi che mi avete chiesto il video Graziee!!! @OfficialSSLazio #ForzaLazio 💙💙💙 pic.twitter.com/ENxSJCcu5A — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) November 8, 2020

Foto: twitter personale