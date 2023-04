Caicedo: “Sogno di giocare e vincere la Champions League con il Real Madrid”

Durante l’intervista concessa a Carrusel Americano, il centrocampista del Brighton, Moises Caicedo, ha rivelato il suo sogno per il futuro: “È sempre stato il mio sogno giocare per il Real Madrid. E’ la migliore squadra del mondo. Ora sto facendo le cose molto bene e perché no un giorno giocare lì e vincere la Champions League con il Real Madrid. E’ molto bello vedere come gioca il Real Madrid e la personalità che hanno giocatori come Vinicius, Camavinga, Valverde… Mi piace molto anche guardare Kroos. Per giocare nel Real devi lavorare molto”.

Foto: Instagram Brighton