Caicedo: “Makelele e Kante sono fonti di ispirazione. Voglio scrivere la storia del Chelsea”

Moises Caicedo ha parlato al sito ufficiale del Chelsea, presentandosi dopo l’ufficialità arrivata in serata.

Queste le sue parole: “Sono così felice di unirmi al Chelsea! Sono entusiasta di essere qui in questo grande club e non ho dovuto pensarci due volte quando il Chelsea mi ha chiamato, sapevo già di voler firmare per il club. È un sogno che si avvera essere qui e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Makelele e Kante mi hanno ispirato. Erano così umili in campo. Credo di poter dire che abbiamo qualità simili, ma loro erano migliori. Ma ora darò tutto per questo club perché hanno fatto tanto per me”.

Foto: sito Chelsea