Caicedo-Lazio, possibile addio: c’è l’assalto del Genoa

Felipe Caicedo può lasciare la Lazio nelle prossime ore. Come riportato dal Corriere dello Sport (le fonti…) c’è una trattativa molto ben avviata tra il club biancoceleste e il Genoa, al punto che non siamo molto lontani da una definizione della trattativa. La Lazio stava scegliendo tra Muriqi e lo stesso Caicedo (quest’ultimo già la scorsa estate è stato sul punto di andar via avendo avuto delle offerte arabe), ma a questo punto sembra probabile e la cessione del Panterone. E il Genoa potrebbe dunque risolvere un problema legato al reparto offensivo. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

Foto: Twitter Lazio