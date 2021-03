Caicedo: “Il mister ha deciso che i titolari sono altri”. Ma si fa sempre trovare pronto

Forse si iniziava a sentire anche la sua mancanza alla Lazio. Felipe Caicedo, che ieri ha deciso la sfida contro il Crotone con la sua specialità, il gol nei minuti finali delle partite (zona Cesarini o “Caicedo” si potrebbe dire). Così come prima aveva fatto nell’1-1 contro la Juve o nel 3-4 in casa del Torino. Nel post partita, ha voluto togliersi qualche sassolino, una frecciatina, quella del 32enne ecuadoriano a mister Simone Inzaghi: “Il mister ha deciso che i titolari sono altri, ma io lavoro per trovare spazio a testa bassa”. Il gol al Crotone, importantissimo nel momento della stagione biancoceleste, gli permette anche di chiudere un conto in sospeso con un avversario che tre anni fa lo portò sul banco degli imputati per la mancata qualificazione in Champions. E chissà, che prima o poi non ritorni anche titolare.

Foto: twitter lazio