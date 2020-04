Caicedo: “Fateci tornare in campo. Inzaghi? Il miglior allenatore in Italia”

Lunga intervista di Felipe Caicedo ai microfoni di Lazio Style Radio. Questi i passaggi più significativi delle dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste: “Inzaghi? Adesso è il miglior allenatore in Italia e lo sarà ancora per tanto tempo. Ho un rapporto bellissimo con lui, ogni tanto ci sentiamo. È stato il primo a darmi tutta la fiducia necessaria, devo ringraziarlo insieme a tutto lo staff. Ancora dobbiamo continuare insieme e vincere. La stagione della Lazio? Non sai quanto godo nel giocarci: sono 4 anni che siamo insieme, in campo ci troviamo a memoria. Più che per le qualità, siamo secondi in classifica perché abbiamo capito che dobbiamo essere sempre uniti. Tornare in campo? Se c’è un centro sportivo messo in sicurezza, perché i calciatori non possono andarci? Non si capisce, soprattutto perché ti lasciano andare al parco con la gente. Noi giocatori siamo un motore per la società e la gente, sarebbe importantissimo che il governo ci possa dare un mano rivedendo il decreto. Abbiamo voglia di tornare a giocare”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio