Caicedo-Chelsea: visite in corso per uno dei colpi più importanti dell’estate

Moises Caicedo è pronto a diventare un nuovo calciatore del Chelsea. L’ormai ex centrocampista del Brighton ha superato la prima parte delle visite mediche di rito, ora dovrà sostenere il secondo blocco prima di essere annunciato ufficialmente. Si tratta di uno dei colpi più importanti dell’estate e onerosi di sempre: il Brighton riceverà per il suo cartellino circa 115 milioni di sterline, mentre il calciatore – che era stato a un passo da Liverpool – firmerà un contratto lungo, fino al 2031 con opzione per il 2032.

Foto: Instagram Caicedo