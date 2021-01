Caicedo all’Inter: nessuna traccia, la conferma di Conte. E lui risponde con i gol

Nessuna traccia di Caicedo all’Inter, possiamo definirla la bufala del mese. L’ulteriore conferma indiretta dalle dichiarazioni di Antonio Conte che nel pomeriggio di ieri ha chiuso il mercato per ora, il resto lo vedremo ma sicuramente eventuali discorsi non comprenderanno Caicedo. Trattasi semplicemente, e lo ribadiamo, di fake news. Tutto questo perché l’Inter non ha mai preso in considerazione una pista del genere e mai la prenderà. Non c’è stata una trattativa, non c’è stato un mezzo interesse, se dovesse cedere Pinamonti (il Benevento insiste, serve il via libera di Conte), l’Inter andrebbe a cercare altrove il suo attaccante. Ma per il momento è tutto fermo e non è così scontato che si muova qualcosa. E chi ha messo in giro Caicedo in orbita Inter ha già vinto il premio bufala del mese, forse dell’anno. Intanto lui risponde con i gol, sempre più aggrappato alla Lazio.

Foto: Twitter Lazio