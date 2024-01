Cagliari-Torino si ferma all’11’ per ricordare Riva: “Oggi invece so che era destino. So che stavo andando a casa mia”

Sarà un Cagliari-Torino nel ricordo di Gigi Riva. Tutto lo stadio ha voluto ricordare Gigirriva, con sciarpe e striscioni di ogni tipo. Allo stesso modo i giocatori nel corso del riscaldamento sono scesi in campo con la maglia numero 11, quella della leggenda scomparsa. Sugli spalti anche Nicola Riva, figlio di Gigi e ospite d’onore in una serata così speciale. Al momento della lettura delle formazioni lo speaker dello stadio ha concluso leggendo anche il nome di Gigi Riva: “Il nostro numero 11 sarà sempre e soltanto lui, il nostro Gigi”. A seguire un lungo applauso, in ricordo di un uomo che ha fatto la storia di questa squadra e di tutta una regione.

Al minuto 11, il numero di maglia dell’indimenticato Gigi Riva scomparso qualche giorno fa, lo stadio si è fermato per un momento di raccoglimento accompagnato dagli applausi dei tanti presenti e da uno striscione della curva di casa, che recitava così: “Oggi invece so che era un destino. So che stavo andando a casa mia”.

Foto: Instagram Cagliari