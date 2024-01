Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali

Il Cagliari accoglie in casa il Torino per l’anticipo della 23ª giornata di Serie A, la prima da quando ci ha lasciati Gigi Riva. I padroni di casa scenderanno in campo nel riscaldamento con una maglia celebrativa. Di seguito le scelte dei due tecnici:

CAGLIARI(3-4-2-1): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Jankto; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric

Foto: sito ufficiale Cagliari