Cagliari, Sottil: “Qui per Di Francesco, non vedo l’ora di cominciare”

Ecco le prime parole del nuovo acquisto del Cagliari, Riccardo Sottil, che ha parlato ai microfoni del club su Twitter: “Appena ho sentito Cagliari non ho dubitato un attimo a venire qua, perché è una piazza gloriosa. Sono carichissimo e non vedo l’ora di cominciare. Ciò che mi ha convinto è stato anche la presenza del mister Di Francesco, ideale per un giovane calciatore”.

Foto: sito ufficiale Cagliari