Cagliari, si va in ritiro: 27 i convocati da Di Francesco, Despodov positivo al COVID-19

Dal centro sportivo di Assemini partirà il ritiro del Cagliari per la stagione 2020-21. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 27 calciatori convocati per il ritiro rossoblù. Non ci sarà Kiril Despodov, risultato positivo al test da COVID-19 come annunciato in una nota dalla società sarda:

“Kiril Despodov è risultato positivo al COVID-19. Gli esami medici sono stati effettuati in Bulgaria, dove l’attaccante sta trascorrendo le vacanze. Il calciatore, attualmente asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena prevista dal protocollo sanitario al termine del quale potrà raggiungere la Sardegna e procedere alla ripresa delle attività assieme al resto della squadra”.

PORTIERI

Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Niccolò Cabras; Alessio Cragno

DIFENSORI

Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Ivan Michelotti; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz

CENTROCAMPISTI

Filip Bradarić; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko Rog

ATTACCANTI

Luca Gagliano; João Pedro; Federico Marigosu; Leonardo Pavoletti; Gastón Pereiro; Giovanni Simeone.

📋 | RITIRO Al via la stagione 20.21: ecco la lista dei rossoblù per il pre-campionato. ➡️ https://t.co/eJSORdehIP#forzaCasteddu pic.twitter.com/Au6Sv7F4pK — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2020

Foto: Twitter Cagliari