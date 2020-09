Cagliari, si presenta Godin: “Scelta di cuore, l’allenatore ha avuto il suo peso. Nainggolan? Speriamo”

È il “Godin Day“. Così il Cagliari ha definito la giornata di oggi, in cui ha presentato ufficialmente il difensore arrivato dall’Inter. Prima l’accoglienza del presidente Tommaso Giulini: “È un grande piacere, sono molto emozionato di esser qui insieme a un campione come Diego, che ha scelto Cagliari, la Sardegna, questa società e questa squadra: penso sia un segnale forte per le nostre ambizioni. Vogliamo crescere assieme a lui”.

Poi, è stato il turno del protagonista: “Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia: mi piace il Cagliari, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. L’allenatore ha avuto il suo peso nella scelta, così come il presidente e per la sua ambizione. È stata una scelta sia sportiva che extra sportiva. Son venuto qui con la voglia e l’entusiasmo di aiutare i miei compagni, contribuendo con tutto quello che posso e imparando sempre dal mister. Ogni allenatore ha la sua idea di calcio e devo mettermi a disposizione. Nella mia carriera ho sempre giocato con una forma tattica diversa da quella che voleva il mister all’Inter: ho fatto fatica a capire cosa voleva lui. Ho dato tutto me stesso e alla fine penso di aver capito, di aver tirato fuori il meglio. In tanti mi hanno detto che il calcio italiano è diverso da quello spagnolo: non so dire in cosa, ma quello italiano è sicuramente più difficile.

Il Mondiale 2022 è un obiettivo e un sogno. Il Cagliari mi aiuterà.

Nainggolan? Ho tanta voglia di rivedere qua Radja e lo vogliono anche tutti i tifosi del Cagliari. Speriamo”.

Foto: Twitter Cagliari