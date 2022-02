Cagliari, si fermano Pavoletti e Lykogiannis. Per entrambi un affaticamento muscolare

Piccole noie fisiche in casa Cagliari, con i sardi che devono fare i conti con i problemi fisici di alcuni dei suoi uomini migliori. Come riporta la società rossoblù, hanno proseguito il personalizzato Andrea Carboni, Damir Ceter, Matteo Lovato e Nahitan Nandez. A riposo oggi Razvan Marin (gastroenterite), Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti, entrambi per un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Al centro sportivo di Assemini, Sebastian Walukiewicz: il difensore polacco proseguirà ora in Sardegna il suo percorso riabilitativo.

Se per Marin non ci dovrebbero essere problemi in vista della gara col Napoli, restano in dubbio Lykogiannis e Pavoletti.

FOTO: Twitter Pavoletti