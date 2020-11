Cagliari, si ferma Simeone: è positivo al Covid-19

Brutta tegola in casa Cagliari, con i sardi che perdono Giovanni Simeone risultato positivo al Covid-19. Questa la nota dei rossobu: “Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Covid-19 di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita. Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli.”

Foto: twitter personale Simeone