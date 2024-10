Cagliari show: ribalta il Toro da 1-2 a 3-2, decisivi Palomino e Coco (autogol)

La sfida delle 18 tra Cagliari e Torino termina 3 a 2 per i padroni di casa.

La gara inizia con un Cagliari arrembante, che prova a fare la partita. La prima occasione è proprio dei padroni di casa al quinto minuto: cross in area per Piccoli che si appoggia a Zortea che calcia con il destro, Linetty respinge. Timida reazione del Torino, ma il Cagliari torna pericoloso al 14′ con Viola: su una punizione velenosissima, Milinkovic-Savic respinge in calcio d’angolo. Il primo gol giunge proprio su un’ennesima delicatissima punizione di Viola dal limite dell’area, minuto 38′. Ma il vantaggio del Cagliari dura pochissimo: al 41′ Sanabria fa le veci di Zapata, e pareggia la gara con uno stacco di testa imperioso, su cross di Lazaro. Il primo tempo termina sull’1-1, lasciandosi sensazioni di puro equilibrio tra le contendenti al risultato. Il primo squillo della seconda metà di gara è del solito Viola, che al 49′ non riesce a concludere in rete a tu per tu con Milinkovic. L’occasione mancata peserà sulle spalle della squadra di Nicola. Infatti, al 55′ una rasoiata di Linetty porta il Torino in vantaggio. Il subentrato Palomino, al 73′ rimette tutto in discussione, e riporta la gara in pareggio. Il gol da ai rossoblu una forza mentale strepitosa, ed aiutati dalla fortuna al 77′ vanno in vantaggio. Su un cross rasoterra di Piccoli, ne viene una deviazione velenosa di Coco, che spedisce la palla in rete. Ne segue un disperato arrembaggio del Toro. La parata strepitosa di Scuffet su Adams al 91′ cristallizza il vantaggio dei rossoblu, che portano a casa gli insperati 3 punti.

