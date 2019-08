Cagliari, senti Maran: “Abbiamo svolto un gran lavoro sul mercato”

Domani il Cagliari sarà impegnato nella prima uscita ufficiale della stagione. Di fronte ci sarà il Chievo, in palio il passaggio del turno in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida, Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla rosa a disposizione e delle strategie di mercato: “In rosa ci sono giocatori duttili che permettono di cambiare pelle. Di volta in volta si sceglieranno gli elementi utili, a seconda della necessità. Per me è una gioia allenare una rosa tanto competitiva. Va sottolineato il lavoro svolto dal Presidente: ha investito tanto per mettermi a disposizione una squadra dal tasso tecnico notevole. Volevamo che arrivassero giocatori motivati e così è stato. Alcuni sono giunti da noi a preparazione già iniziata, ma avere calciatori di quel calibro può aiutare a ridurre i tempi di inserimento. Dobbiamo lavorare, siamo agli inizi della costruzione di un blocco di squadra ma il livello del materiale umano è notevole“.

Foto: twitter Cagliari