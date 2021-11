Cagliari-Salernitana è 0-0 all’intervallo: Colantuono perde Gondo per infortunio

Si sono conclusi i primi 45′ di Cagliari-Salernitana, anticipo della 14a giornata di Serie A 2021-22.

Al 25′ Keita cerca il bis dopo l’eurogol di domenica: rovesciata spettacolare, ma l’epilogo è diverso. Il pallone termina fuori.

Poi ci prova Marin, nessun problema per Belec. Al 37′ si fa male Cedric Gondo, problema muscolare dopo un allungo che costringe Colantuono al cambio: entra Zortea e i campani passano al 4-4-2. Il primo tiro nello specchio arriva nel recupero: tiro dalla bandierina, Belec risponde presente su un buon colpo di testa di Joao Pedro.

Botta per Cragno allo scadere, il portiere dei sardi è rientrato negli spogliatoi dolorante.

Finisce a reti bianche la prima frazione, gara decisamente chiusa e poco emozionante. La posta in palio è alta per le due formazioni che si trovano nei bassifondi della classifica.

Foto: Instagram Salernitana