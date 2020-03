Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti in campo Cagliari e Roma. Maran conferma il 4-3-3, in attacco per la Roma Fonseca punta su Kalinic. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-3-3): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. Allenatore: Maran

Roma (4-2-3-1): P. Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca

Foto: Twitter AS Roma