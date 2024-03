Cagliari, riprendono gli allenamenti: personalizzato per Mina, Gaetano e Luvumbo

Il Cagliari di Claudio Ranieri è tornato in campo in vista della sfida di ripresa contro il Verona. Di seguito la nota: “Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio al CRAI Sport Center di Assemini. Nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, la ripresa è cominciata con una serie di esercizi di attivazione, accompagnati da possesso palla, esercitazioni tecniche e lavoro aerobico. Personalizzato per Yerry Mina, Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo. Domani, giovedì 21, la squadra giocherà in amichevole a Selargius allo stadio comunale di “Virgilio Porcu”. L’appuntamento è alle ore 15. I tagliandi per assistere alla gara potranno essere acquistati presso la sede del Selargius in via della Resistenza sino alle 20 di stasera. Domani, dalle ore 13, salvo disponibilità, aperto il botteghino allo dello “Virgilio Porcu””.

Foto: Instagram Luvumbo