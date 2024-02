Cagliari, report allenamento. Torna a disposizione Shomurodov

Allenamento quest’oggi per il Cagliari presso il centro tecnico di Assemini per preparare la gara di campionato con l’Empoli in programma questa domenica alle ore 15. Seduta in gruppo per Eldor Shomurodov che ha dunque recuperato, dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro dello scorso dicembre, per cui è stato anche operato chirurgicamente. Di seguito il report completo pubblicato sul proprio sito club sardo:

“Allenamento a porte aperte al CRAI Sport Center: questo pomeriggio la squadra ha ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi, che hanno gremito la Tribuna “Carlo Enrico Giulini” e il bordocampo. La seduta dei rossoblù è cominciata con dei lavori atletici di attivazione, a seguire tecnica ed esercitazioni sul possesso palla. Per concludere sessione di cross e conclusioni a rete. Ha lavorato con il gruppo Eldor Shomurodov, personalizzato per Ibrahim Sulemana. Domani, venerdì 1° marzo, nuovo allenamento al mattino. Al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara di Empoli: l’appuntamento è alle ore 13, in diretta su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube del Club.”

Foto: Twitter Eldor Shomurodov