Cagliari, regolarmente in gruppo Pavoletti. Personalizzato per Luvumbo

Il Cagliari è tornato ad allenarsi oggi dopo la seduta di ieri in vista del match che giocherà domenica alle 15 contro il Lecce. Di seguito il report pubblicato dai sardi sul proprio sito ufficiale: “I rossoblù di mister Nicola sono scesi in campo questa mattina al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione alla gara di domenica. La seduta odierna ha visto la squadra impegnata inizialmente in una serie di esercizi di attivazione con palla. A seguire spazio alla tattica, con dei lavori situazionali svolti in funzione del match. Per chiudere è stata giocata una partita con squadre schierate in spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Leonardo Pavoletti; personalizzato per Zito Luvumbo. Prossimo allenamento in programma domani, venerdì 17 gennaio, al mattino”.

Fonte Foto: Instagram Pavoletti