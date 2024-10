Cagliari, quarto bilancio consecutivo in perdita: quasi 4 milioni di rosso

Ennesimo bilancio in rosso per il Cagliari (perdita di 3,6 milioni), che quest’oggi ha chiuso il risultato d’esercizio risalente alla stagione appena trascorsa. L’ultima chiusura in positivo risale al 2020, nella stagione in cui tra le voci di bilancio vi fu anche la cessione di Nicolò Barella all’Inter. Qui di seguito il comunicato ufficiale del club.

“L’assemblea dei soci del Cagliari Calcio riunita oggi in Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30/06/2024 che si è chiuso con una perdita di euro 3.627.815. Nel ricordo del Presidente onorario Gigi Riva, a quasi un anno dalla sua scomparsa, e di quella più recente di Pasquale Lavanga, nel Consiglio di Amministrazione del Cagliari Calcio sin dal 2014, è stato confermato il CdA uscente nelle persone di: Tommaso Giulini, Presidente; Fedele Usai, Vice Presidente; dei consiglieri Carlo Catte, Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli“.

