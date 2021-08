Il Cagliari ha presentato oggi la sua divisa Away per la stagione 2021-22. Per le partite in trasferta, il club sardo avrà una maglia bianca, con una fantasia di righe rosse orizzontali nella parte frontale. Il colletto a girocollo, così’ come il giromanica, richiama i colori sociali rossoblu. Nelle spalle le tre ‘strinse’ Adidas sono blu.

Foto: Sito Cagliari