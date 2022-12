Cagliari, sarà Pisacane a guidare la squadra: problemi per Muzzi

Il Cagliari dovrà affrontare una piccola defezione interna in vista della partita contro il Cosenza, in panchina infatti non ci sarà Roberto Muzzi come previsto. Il club rossoblu rende noto, attraverso un comunicato, che sarà affidata la panchina odierna a Fabio Pisacane. Questo il comunicato:

“A causa di una colica renale accompagnata da febbre alta Roberto Muzzi non potrà essere in panchina all’Unipol Domus per Cagliari-Cosenza. Il ruolo di allenatore responsabile sarà ricoperto da Fabio Pisacane”.