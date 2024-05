Cagliari, personalizzato per Viola e Mancosu

Di seguito il report: “Prosegue la preparazione alla gara di Milano, i rossoblù si sono allenati oggi al CRAI Sport Center (i biglietti per il Settore Ospiti). La sessione di lavoro è iniziata in palestra, dove la squadra ha svolto degli esercizi propriocettivi e, a seguire, un’attivazione in campo. Poi due gruppi: per i calciatori più impiegati in partita, sessione di lavoro aerobico defaticante; per gli altri esercitazioni dedicate al lavoro metabolico.

Proseguono il personalizzato Marco Mancosu e Nicolas Viola. Domani, mercoledì 8, nuovo allenamento fissato al mattino”.