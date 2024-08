Cagliari, Nicola: “Non vedo l’ora che il calciomercato finisca. Curioso di vedere la mia squadra in campo”

Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato del suo Cagliari contro la Roma, con fischio d’inizio previsto alle 18.30. Il tecnico si è espresso così: “Dopo aver visto come ci ha accolto la nostra gente, si può parlare della gran voglia di giocare davanti al nostro pubblico. Ci siamo resi conto dell’aiuto che ci può dare. Giochiamo in casa e incontriamo una squadra molto forte e capace”. Sulle assenze: “Viola rientra la prossima settimana, idem Zortea. Jankto da valutare domani”. Poi una battuta anche sull’avversario da affrontare: “Un mix importante, ha tantissima qualità e la capacità di metterti in difficoltà. Dovremo essere bravi ad avere coraggio, ma soprattutto umiltà. Dovremo lavorare di squadra, ma con la consapevolezza di poter far male all’avversario. La Roma di certo farà altrettanto. Domani affronteremo una squadra che cercherà di fermare la nostra fonte di gioco e noi dovremo essere bravi ad evitarlo. De Rossi è una persona che stimo, ci sentiamo qualche volta, è una persona che apprezzo. Incontrare una squadra cosi competitiva ci permette di dover alzare l’asticella. Domani sarà una partita dove dovremo dimostrare la nostra identità. Cambierò qualcosa in formazione, è una squadra che sa occupare gli spazi e ci possono mettere in difficoltà. Però è un tipo di partita che ti aiuta a crescere perché è una squadra di qualità. Per noi sarà un inizio di campionato interessante e sono curioso di vedere la mia squadra in campo”. Sul mercato del Cagliari: “Non mi concentro su queste cose, specie prima di una partita. Non vedo l’ora che il calcio mercato finisca. Dopo ogni gara potremo fare le nostre valutazioni”.

Foto: Instagram Nicola