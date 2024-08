Cagliari, Nicola: “Mercato? Non abbiamo situazioni in itinere. Felice di Di Pardo”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro il Como, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Sul mercato:” Zortea e Makoumbou hanno carichi di lavoro da smaltire, ma vediamo. Il mercato? Non abbiamo molte situazioni in itinere, ci sono situazioni già risolte, come quella di Di Pardo. Si è sempre allenato con grande dedizione, è importante avere giocatori che sanno che da lì a poco possono cambiare maglia, vederli motivati aiuta a non abbassare il livello dell’allenamento. Ormai manca poco, di certo è un mercato che dura parecchio, sarebbe ottimo per tutti se ci fosse modo di renderlo più snello. Sono dinamiche del mondo stesso che determina questa scelta». Sulla questione legata a Wieteska: “Sono voci, interessano poco. Chi fa il nostro lavoro deve valutare non solo la parte tenico-tattica, si tratta di capire che le voci sono qualche volta delle provocazioni, cose reali, dobbiamo capire a che mondo apparteniamo e che siamo professionisti, la gestione di questa emozione. Mina e Palomino hanno lavorato tutta la settimana con noi, i carichi di lavoro sono stati assimilati. Ci puntiamo forte, hanno personalità, dipenderà in parte dalle caratteristiche dell’avversario e dello stato di forma. A volte giocheranno insieme, magari uno dei due, mi soffermo su chi possa rendere come scelta in funzione dell’avversario. Palomino si fa conoscere immediatamente, non ha timidezza».

