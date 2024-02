Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

Alle 15 Cagliari e Napoli scenderanno in campo all’Unipol Domus nella seconda delle quattro gare in programma in questa domenica di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2) Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

