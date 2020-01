Cagliari-Milan, le ultime sulle probabili formazioni

La 19esima giornata di Serie A si apre domani con Cagliari-Milan, in programma alla Sardegna Arena alle ore 15. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Maran si affida al collaudato 4-3-2-1 con Olsen in porta, difesa composta da Faragò, Pisacane, Klavan e Pellegrini. A centrocampo agiranno Nandez, Cigarini e Rog, poi Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. Dopo i pochi frutti portati dal 4-3-3, Pioli sembra intenzionato a cambiare modulo passando al 4-4-2. Tra i pali il solito Donnarumma, davanti a lui il quartetto composto da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana spazio a Kessie e Bennacer, sugli esterni pronti Castillejo e Calhanoglu. In attacco la coppia formata da Ibrahimovic e Leao.

CAGLIARI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

Foto: Twitter ufficiale Milan