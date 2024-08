Cagliari, Luperto: “Nicola mi ha voluto fortemente. Per fare bene dovremo restare umili”

Intervistato da Sky Sport, il neo difensore del Cagliari Luperto ha parlato delle sue prime impressioni e degli obiettivi da inseguire nel corso della stagione: “Ci tengo a ringraziare il mister che mi ha voluto fortemente e mi ha dato una grande mano in queste prime settimane. Conoscendo i suoi concetti di gioco e ciò che chiede in campo mi sono adattato più velocemente. – continua Luperto – Alle soddisfazioni personali tendo sempre ad anteporre quelle di squadra. Perché solo raggiungendo le seconde possono arrivare le prime. Quindi lavorerò ogni giorno per conquistare gli obiettivi del Cagliari e poi arriveranno anche i miei personali”. Luperto detta le linee guida per vivere questa Serie A: “Questo Cagliari può fare bene, ma bisogna restare umili, fare il nostro campionato e lottare in ogni partita seguendo il mister”.

Foto: luperto-instagram-cagliari