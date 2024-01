Cagliari, l’omaggio a Gigi Riva: con il Torino maglia bianca senza sponsor e il numero 11

Il Cagliari omaggerà la sua leggenda, Gigi Riva, anche domani sera, in occasione dell’anticipo della giornata di Serie A, nella sfida interna con il Torino. Il club sardo scenderà in campo con una maglia bianca, senza sponsor e un grande numero 11 al centro. Anche nel riscaldamento, i calciatori scenderanno sul terreno di gioco con una storica maglia del Cagliari, ispirata a quella dello scudetto del 1970. Ma non solo.

Anche nelle scuole, gli alunni saranno tutti vestiti di rossoblù per un omaggio a Riva. L’invito è per venerdì mattina (domani) ed è formalizzato in una circolare dell’istituto comprensivo Pirri 1-2 firmata dal dirigente scolastico Valentino Pasquale Pusceddu. Non solo: “Ogni scuola (materna, elementare e media) sceglierà uno spazio adeguato per riunirsi tutti insieme alle ore 11 per regalare un lungo, composto e caloroso applauso a Rombo di tuono, esempio di valore nel campo di gioco come nella vita”.

Foto: twitter Cagliari