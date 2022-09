Cagliari, l’ex talent scout rivela: “All’epoca sul nostro taccuino c’era anche Kvaratskhelia”

Gennaro Ciotola, direttore sportivo ed ex talent scout del Cagliari, è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, rivelando un retroscena che ha per protagonista Kvaratskhelia: “Al Cagliari seguivamo già Kvaratskhelia, all’epoca era sul nostro taccuino. Il Napoli ha avuto la forza e il coraggio di schierare il georgiano, il merito va a Giuntoli e al suo staff per il loro operato”. E su Anguissa: “È un calciatore fondamentale per il Napoli. Dà forza al gruppo, sente questa responsabilità e sta trasformando la sua forza in energia positiva. È uno degli uomini chiave dello spogliatoio azzurro”.

Foto: Kvaratskhelia Instagram