Cagliari, le dichiarazioni di Wieteska e Luvumbo

Queste le dichiarazioni rilasciate dai calciatori del Cagliari, Wieteska arrivato dal Clermont Foot 63 e Luvumbo, fresco di rinnovo.

Wieteska: “Ciao a tutti i tifosi del Cagliari. Sono davvero contento di aprire un nuovo capitolo nel Cagliari Calcio. Spero che riusciremo a giocare un ottimo campionato. Ci vediamo in campo. Ciao ragazzi. Forza Casteddu”.

Luvumbo: “Felicissimo per il rinnovo! Grazie al Cagliari Calcio per la fiducia. Mi sento a casa e sono orgoglioso di poter rappresentare i colori di questo club”.

Foto: Sito Cagliari