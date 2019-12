Cagliari-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena l’interessante sfida tra il sorprendente Cagliari e la Lazio. Maran dovrebbe confermare il consueto 4-3-1-2 con Rafael in porta, Cacciatore, Pisacane, Klavan e Lykogiannis nella linea difensiva; Nandez, Cigarini e Ionita in mezzo al campo con Nainggolan alle spalle del tandem Joao Pedro-Simeone. Inzaghi sarebbe propenso a risponde col 3-5-2: Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Radu nel pacchetto arretrato; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic a centrocampo; Correa e Immobile in attacco. A seguire le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Lazio (3-5-12): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Foto: Cagliari Twitter