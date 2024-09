Cagliari, lavoro personalizzato per Prati. Il comunicato

Il Cagliari si prepara in vista della sfida di domenica 15 in casa col Napoli. Nicola ha nuovamente potuto far affidamento sui giocatori rientrati dalle Nazionali: Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri. Lavoro personalizzato invece per il centrocampista Matteo Prati.

Il comunicato: “Nuova seduta di allenamento per i rossoblù di mister Nicola in vista dell’impegno di domenica alle ore 18 contro il Napoli all’Unipol Domus. La squadra, che ha ritrovato oggi i rientranti dagli impegni con le nazionali Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri, ha iniziato la sessione con delle esercitazioni di attivazione fisica, a seguire esercitazioni tecnico tattiche, partite a tema e partita finale a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato per Matteo Prati. Domani, venerdì 13, nuova seduta in programma al mattino”.

Foto: X Cagliari