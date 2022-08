Cagliari, Lapadula sul rigore sbagliato: “Mi dispiace. Mi sono preso la responsabilità, ma non è andata bene”

Al termine del match perso contro la SPAL, l’attaccante del Cagliari, Gianluca Lapadula, ha così commentato la sconfitta maturata contro il club di Ferrara: “Mi dispiace molto per la squadra, oggi ho fallito un rigore e anche l’occasione ad inizio partita che forse mi ha un po’ condizionato, peccato perché perdiamo una gara che non avremmo meritato di chiudere senza punti. Penso che si sia visto un ottimo Cagliari a livello di prestazione, è mancato il risultato ma siamo sulla strada più che giusta. Dobbiamo continuare così, lavorando assiduamente e mettendo sul campo prestazioni di questo livello perché così i risultati arriveranno. Siamo un gruppo forte e unito, ciò è fondamentale per ripartire subito e pensare alla sfida di venerdì. Abbiamo iniziato con 4 punti in tre partite, sicuramente avremmo voluto continuità di risultati, ma concordo con il mister sul fatto che oggi la prestazione vada sottolineata“. E sul rigore fallito ha aggiunto: “Mi sono preso la responsabilità come in passato, mi piace farlo, purtroppo non è andata bene. Il gol manca, nelle altre sfide non avevo avuto chance nitide come quelle odierne, oggi invece sono arrivate grazie alla messa in pratica di quanto prepariamo in allenamento, per questo sento la responsabilità per quanto avvenuto stasera”.

Foto: Instagram Cagliari