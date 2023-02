Cagliari ko, il tweet polemico dei sardi: “Contro il Modena e non solo”

Prima sconfitta per Claudio Ranieri alla guida del Cagliari. Il club rossoblu ha perso 2-0 in casa del Modena, complice anche l’espulsione di Rog per doppia ammonizione arrivata al 46′ della prima frazione di gioco. Per i sardi l’operato dell’arbitro Perenzoni non è stato sufficiente, e lo hanno sottolineato con un tweet al termine della partita: “Contro il Modena e non solo. Vincono i padroni di casa”.

