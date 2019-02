Cagliari-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Questo venerdì ritorna la Serie A con la ventiseiesima giornata e il Cagliari ospiterà l’Inter. Rolando Maran dovrebbe disporre i suoi con il 4-3-1-2 con Cragno tra i pali, Padoin, Ceppitelli, Pisacane e Luca Pellegrini nel pacchetto arretrato; Cigarini in cabina di regia con Faragò e Ionita ai suoi lati in mezzo al campo; Barella agirà alle spalle del tandem composto da João Pedro e Pavoletti. Dall’altra parte Luciano Spalletti, ancora orfano di Keita e Icardi, sarebbe propenso a rispondere con il consueto 4-2-3-1 con Handanovic in porta, in difesa a destra D’Ambrosio, a sinistra Dalbert e al centro De Vrij in coppia con Skriniar; a centrocampo spazio a Vecino e Brozovic e Politano, Nainggolan e Perisic a supporto dell’unica punta Lautaro Martinez. Appuntamento a domani, ore 20:30, alla Sardegna Arena. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Foto: Cagliari Twitter