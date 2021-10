Cagliari, infiammazione al tendine rotuleo per Godin. Il comunicato

Un’altra tappa di avvicinamento a Fiorentina-Cagliari: a due giorni dalla gara, in programma domenica allo stadio “Franchi” (ore 15), i rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello. La seduta pomeridiana è iniziata con un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni tecniche. Focus tattico in funzione della partita; a chiudere lavori di rapidità e reattività.

Hanno svolto terapie Dalbert e Diego Godin, per via di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani mattina è in programma la rifinitura. La squadra partirà per Firenze nel pomeriggio.

Foto: Twitter Cagliari