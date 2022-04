Cagliari in ritiro prima della partita contro la Juventus: il comunicato

Pomeriggio al lavoro per il Cagliari, che sta preparando la partita di sabato sera contro la Juventus. Ecco, a tal proposito, il resoconto allenamento del club sardo: “Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: i rossoblù hanno iniziato la seduta con degli esercizi di attivazione, con e senza palla. A seguire serie di lavori atletici ed esercitazioni sul possesso palla. Poi una partita giocata su spazi ridotti. Si sono allenati regolarmente con il gruppo Luca Gagliano, Razvan Marin e Leonardo Pavoletti. Personalizzato per Luca Ceppitelli. Domani, mercoledì 6, la squadra si ritroverà ad Asseminello per un nuovo allenamento. Giovedì pomeriggio inizierà il ritiro in vista della gara“.

Foto: Twitter Cagliari