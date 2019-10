Cagliari, il report dell’allenamento: cinque gli infortunati oltre ai lungodegenti

All’indomani della sfida amichevole contro il Pogon Szczecin vinta per 3-1 grazie alla tripletta del Cholito Simeone, il Cagliari ha pubblicato sui propri canali ufficiali il report dell’allenamento odierno. Arrivano dunque gli aggiornamento sugli infortunati in casa rossoblu, che attualmente sono ben cinque oltre ai lungodegenti Pavoletti e Cragno: “Continuano a seguire il programma personalizzato Lykogiannis e Pisacane. Allenamento in differenziato a causa di affaticamento muscolare anche per Joao Pedro, Mattiello e Cacciatore. Martedì pomeriggio la ripresa“.

Foto: twitter Cagliari