Cagliari, il balletto Nandez-Kaio Jorge, la richiesta di Giulini. E i retroscena su Ceppitelli-Izzo

Nahitan Nandez vuole lasciare Cagliari. Dopo diverse opportunità sfumate, la Juve sta diventando una situazione concreta, il secondo colpo a centrocampo per i bianconeri considerato l’imminente arrivo di Zakaria. E i dialoghi sono in corso: Giulini ha aperto al prestito oneroso con diritto, a patto che durante la seconda parte della stagione scatti l’obbligo a condizioni non complicate. E si sta andando avanti con l’impegno reciproco di trovare una soluzione, la contropartita Kaio Jorge ha il gradimento del Cagliari. Intanto, occhio alla posizione del difensore Ceppitelli (in scadenza) che ha un paio di proposte, compresa quella del Cagliari. A quel punto si riaprirebbe Izzo per Mazzarri: stamattina il difensore ha chiesto ancora tempo alla Salernitana che pare però defilarsi dalla vicenda per il difensore. E sta riflettendo sul Cagliari che passa così in vantaggio, mentre il Torino sta andando avanti per Gatti del Frosinone, una trattativa che ha avviato prima dei sondaggi delle big.

FOTO: twitter cagliari