Cagliari, i convocati per l’Inter: rientra Nandez

Questa sera andrà in scena alle 20.45 il posticipo della 37°giornata tra Cagliari e Inter decisivo per entrambe le squadre in lotta per i rispettivi obiettivi. Agostini ha convocato 25 giocatori e potrà contare sul rientro di Nandez:

Portieri: Aresti, Cragno, D’Aniello.

Difensori: Altare, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Goldaniga, Lykogiannis, Lovato, Walukiewicz, Zappa.

Centrocampisti: Baselli, Dalbert, Deiola, Grassi, Marin, Nandez, Rog, Strootman.

Attaccanti: Joao Pedro, Keita Baldé, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

Foto: Twitter Cagliari