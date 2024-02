Cagliari, i convocati per la sfida al Napoli

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha diramato poco fa la lista ufficiale dei convocati in vista del match di domani col Napoli, in programma all’Unipol Domus. Recupero importante per i sardi con Gaetano Oristanio che torna nuovamente a disposizione. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Dossena, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Jankto, Makoumbou.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Gaetano, Luvumbo

Foto: sito Cagliari